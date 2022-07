Réouverture du centre d’accueil Te Vai Ete

Fermé depuis plus de trois semaines suite à des incivilités d’un couple installé près de la cathédrale de Papeete, le centre d’accueil pour sans-abri Te Vai Ete a finalement rouvert ses portes ce vendredi 15 juillet. “C’est dans la soirée de mardi que le couple a décidé de lever le camp pour aller s’installer ailleurs… Les conditions réunies, c’est dans la joie et le soulagement que l’ensemble des bénévoles a accueilli l’annonce de la réouverture dès vendredi matin. Tout le monde est prêt aussi bien pour les repas du matin que celui du mercredi soir et des maraudes” a indiqué le centre sur sa page Facebook.

Concernant le chantier du nouveau centre d’accueil Te Vai Ete : “les travaux avancent… les finances ont du mal à suivre”, est-il également précisé dans le post.