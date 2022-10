Qualité des services publics de la Polynésie : donnez votre avis !

Cette enquête de satisfaction permettra de vérifier les résultats des actions mises en place par les services et établissements publics de la Polynésie française, depuis l’enquête menée en 2019. L’ajustement des programmes en cours ou la mise en place de nouvelles actions découleront également de ces résultats pour s’adapter aux attentes des usagers.

Pilotée par la Direction de la modernisation et des réformes de l’Administration (DMRA) et réalisée par la société Tahiti Formation, l’enquête vise à recueillir la représentation, la perception et la satisfaction des particuliers et des professionnels dans les domaines tels que la santé, le social, l’emploi et la formation. Celle-ci repose sur le consentement des personnes concernées.

Le questionnaire n’est pas nominatif.

Conformément à la loi informatique et libertés, les participants à cette enquête et aux focus group disposent de droits sur leurs données. Les mentions RGPD (Règlement Général de Protection des Données) relatives à l’enquête sont accessibles ici : https://www.service-public.pf/enquetes-satisfaction/

Les résultats de l’enquête de 2019 :