Prism : les candidatures au programme Test & Learn sont ouvertes

Lancé en 2017 par Prism, l’incubateur de projets de la CCISM, Test & Learn s’adresse aux entrepreneurs en phase de création d’un projet innovant. Ce programme les accompagne pour pouvoir commercialiser leur projet d’entreprise.

Depuis sa création, Test & Learn a accompagné et mis en lumière 54 porteurs de projets incubés. Aujourd’hui, il compte 14 startups actives et pérennes. Hello Scoot’, Foodease, Ninamu Solution, La P’tite Cabine, Arioi Expérience, Ecovrac sont quelques-unes de ses success stories.

Pendant 6 mois, les sélectionnés auront accès à un espace de co-working situé à la Polynesian Factory, où un accompagnement et un suivi opérationnel personnalisé leur seront proposés.

Cette période sera rythmée par des phases de travail personnel avec un suivi et des phases de sprint (workshops, réseautage…) :

Validation du marché et prototypage Lancement du prototypage Formalisation du Business plan Création de la structure et lancement sur le marché.

PRATIQUE

Les porteurs de projets ont du 19 juillet au 26 août 2022, 12h, pour candidater ICI.



Contact : [email protected]