Prism lance son programme d’accompagnement Start 4.0

L’incubateur de start-up Prism lance un appel à projet aux futurs entrepreneurs qui souhaitent intégrer le programme d’accompagnement Start 4.0. Prism propose aux porteurs de projets de les accompagner dans la concrétisation de leur idée, qui doit au préalable comporter une dimension innovante.

Le programme est orienté davantage sur les aspects pratiques et s’étale sur huit semaines. Les participants doivent ensuite pitcher leur projet face à un jury.

Les inscriptions sont ouvertes du 2 au 23 mai 2022.

Pratique

– Début du programme le 1er juin, clôture et pitch devant un jury le 20 juillet ;

– Accès au programme de 24 000 Fcfp par participant ;

– Formulaire de candidature disponible en cliquant ICI ;

– Plus d’infos par mail sur [email protected] ou par tél au 87 79 75 98 et en ligne sur www.prism.pf