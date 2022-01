Pont de Pueu – Reprise du transport scolaire à compter du 26 janvier

La commune de Taiarapu-Est, après avoir consulté les acteurs de l’Éducation et avoir travaillé de concert avec le transporteur Tere Tahiti, informe les parents que leurs enfants pourront à nouveau prendre le bus dès ce mercredi 26 janvier.

Le transport scolaire subira cependant quelques perturbations horaires dues à la réorganisation des lignes, mais toutes les précautions seront prises pour assurer la sécurité des enfants grâce à un renfort en personnel et en matériels de signalisation autour du pont Teruea, l’objectif étant de ne pas pénaliser davantage la scolarité des enfants absents pour cause de transport, et de rassurer les parents sur la priorité accordée à la sécurité de leurs enfants.



La commune invite également les usagers de la route, souvent pressés le matin, à la plus grande prudence : la route sera coupée dans les 2 sens sur 300 mètres au total pour permettre aux bus de faire leurs manœuvres de retournement des 2 côtés du pont. Ces coupures sont prévues de 6 heures-6 heures 30 environ, et de 7 heures-7 heures 20 (il s’agit d’estimations larges).

Ces mesures temporaires seront maintenues le temps que le pont actuel soit renforcé pour les poids lourds ou en attendant que le pont provisoire soit construit.