Plusieurs archipels placés en vigilance jaune pour les orages

Les îles du Vent, îles Sous-le-Vent, une partie des Tuamotu et Rapa sont placées en vigilance jaune pour les orages ce dimanche.

À Tahiti et Moorea, dimanche soir jusqu’à lundi matin, le risque orageux se maintient prévient Météo France. Lundi, un temps ensoleillé est annoncé. Toutefois, de nombreux passages nuageux porteurs d’averses sont attendus sur le littoral Nord et Est ainsi que vers la presqu’île la matinée, puis intéressant le littoral Ouest et Sud l’après-midi. Mardi, temps ensoleillé prédominant. Températures extrêmes prévues : 22 et 32 degrés Celsius.

Vent faible de Nord-Est.

Mer peu agitée. Arrivée lundi d’une houle longue de Sud-Sud-Ouest d’1 mètre.

