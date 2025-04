Plusieurs archipels en vigilance jaune pour les orages

« Un temps perturbé s’installe progressivement sur une large façade Ouest du Territoire, touchant plus particulièrement Rurutu et Rimatara cette nuit », prévient Météo France. Les iles du Vent, les Raromatai, une partie des Tuamotu et une partie des Australes sont placées en vigilance jaune pour les orages. Les Australes Ouest sont en orange pour la pluie. Enfin Rapa passe au jaune pour le vent.

Aux Australes, « une nette intensification de l’activité pluvieuse est attendue dans la nuit, laissant craindre de forts cumuls de précipitations sur la zone. À noter que les rafales, au passage des grains, soufflent autour de 80-90 kilomètres/heure. Mardi, un début d’accalmie gagne dans la matinée Rimatara tandis que l’activité pluvio-orageuse se décale avant la mi-journée vers Tubuai, puis touche Raivavae en soirée », annonce Météo France.

