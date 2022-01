Pluie : les Raromatai toujours en vigilance jaune

Aux Raromatai cette nuit et vendredi matin, les averses restent plus nombreuses et plus intenses du côté de Mopelia, parfois accompagnées de grains. Ensuite, elles perdent du terrain au profit des périodes d’accalmie jusqu’à samedi.

Vent modéré à assez fort de Nord-Est avec des rafales à 70 kilomètres/heure, pouvant dépasser les 80 kilomètres/heure sous grains.

Mer agitée, voire forte vers Mopelia avec une mer du vent de Nord-Est donnant des creux dépassant les 2 mètres 50. Houle longue de Sud-Sud-Ouest d’1 mètre.

À Tahiti et Moorea, un voile nuageux dense persiste jusqu’à vendredi et se disperse samedi. Les nuages bas circulent également, sont à l’origine des averses et grains cette nuit et vendredi matin avant de s’estomper progressivement jusqu’à samedi. Températures extrêmes prévues : 22 et 30 degrés Celsius.

Vent modéré d’Est-Nord-Est à Nord-Est avec des accélérations côtières pouvant atteindre les 60 kilomètres/heure, voire 70 sous grains.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest d’1 mètre. Houle courte de Sud-Est d’1 mètre 50 croisée à une houle de Nord-Ouest 1 mètre 50.

