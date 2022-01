Pluie : les îles du Vent et îles Sous-le-Vent en vigilance orange

Aux îles du Vent, malgré des périodes d’accalmie, le temps perturbé persiste. Les passages pluvieux alterneront jusqu’à mardi matin avec quelques éclaircies prévoit Météo France. Les précipitations seront plus marquées sur les districts exposés au Nord, et donc en particulier sur la zone urbaine de Papeete et l’île de Moorea.

Aux îles Sous-le-Vent, il est tombé plus de 80 millimètres de pluie à Fare sur l’île de Huahine au cours des dernières 12 heures, soit 80 litres par mètre carré. Le temps perturbé devrait se maintenir jusqu’à mardi matin avec une succession de passages de grains parfois orageux.

Les Australes centre sont également en vigilance jaune pour la pluie.