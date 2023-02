Pirae : des travaux sur l’avenue du Général de Gaulle cette semaine

Ces travaux, « dans le sens Papeete–Arue », concerneront « la portion située (…) entre l’intersection de la rue Tematahiti Temarii -station Total- et la limite Pirae–Arue -giratoire du Rimap-, dans la commune de Pirae ». Le communiqué précise que « la circulation permanente sera modifiée et, une signalisation temporaire mise en place et entretenue pendant toute la durée du chantier ». Les usagers de la route sont donc invités à la prudence.