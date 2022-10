Perturbations sur le programme de vols Air Tahiti

En effet, un ATR Air Tahiti effectuait ce matin un vol Tahiti – Huahine – Raiatea – Tahiti (VT384). Lors de son atterrissage sur Huahine à 7 heures 55, l’appareil a été soumis à un vent violent de travers, entraînant pendant un bref instant, un changement de direction par rapport à son axe sur la piste d’atterrissage, avant de se rendre à l’aérodrome.

Les personnels navigants techniques étant formés à gérer ce type de situations, l’avion et ses 70 passagers ont pu rejoindre la zone de parking normalement. Depuis lors, l’appareil est immobilisé sur place afin d’être soumis à des contrôles techniques approfondis, comme le prévoient les procédures lorsqu’un tel évènement se produit. Une équipe du Centre technique d’Air Tahiti est partieà 10 heures 40 afin de réaliser des inspections poussées.

L’ATR ne pouvant reprendre du service dans l’immédiat, des perturbations sont à attendre sur le programme des vols pour les jours prochains. Des modifications d’horaires et des reports de vols sur certaines destinations auront lieu, dans une période de vacances scolaires et de course Hawaiki Nui particulièrement chargée.

Si vous avez effectué votre réservation auprès d’une agence Air Tahiti, vous pouvez consulter le statut l’état de vos vols en ligne ICI

Si vous avez réservé auprès d’une agence de voyages, veuillez contacter directement votre agence.

Les horaires d’arrivées et départs du jour sont à retrouver ICI

Aucun frais de modification ou de remboursement n’est à prévoir, si votre vol est impacté par ces perturbations.