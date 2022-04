Pascal Légitimus : “Mon but, c’est que les gens rient, sourient ou réfléchissent”

Il s’est écoulé plusieurs années entre votre premier spectacle en Polynésie et celui que vous allez donner vendredi soir. Qu’est-ce que cela vous fait de revenir au fenua ?

“En 1985, je n’étais pas tout seul, j’étais avec Didier Bernard et deux autres camarades, c’était le démarrage des Inconnus. On a joué aussi en Guyane, on a fait toute une tournée et c’était super. Là maintenant, c’est un spectacle où je suis tout seul. C’est une compilation de deux spectacles que j’ai joué à Paris, dans toute la France, en Belgique et en Suisse”.

Que peut-on attendre de votre spectacle ?

“Moi, mon but, c’est que les gens rient, sourient, ou réfléchissent. Il y a trois axes avec pleins de thèmes très variés sur la société, avec des personnages également. Et puis surtout, c’est très interactif. Je pose beaucoup de questions au public et en fonction des réponses que j’ai, il y a un peu d’improvisation”.

Est-ce que vous cherchez à faire passer des messages dans votre spectacle ?

“Comme avec les Inconnus, dans tout ce qu’on fait, il y a du sens. […] Je suis incapable de raconter des blagues, mais de me poser, de réfléchir, de mettre du sens dans des histoires, pour que les gens puissent se dire ‘c’est drôle, mais pas que’. C’est le but. […] Je me suis inspiré de ce qu’il se passe ici puisque ça fait trois jours que je suis là”.

Vous vous décrivez comme un acteur qui fait rire et non comme humoriste. Quelle est la différence ?

“Je suis né au théâtre, après j’ai fait du cinéma. Et l’humour est venu un peu plus tard, avec les Inconnus. Donc, je n’étais pas destiné à faire rire au départ, mais ça m’a beaucoup plu parce qu’on rend les gens heureux, et ça marche”.

À quand un retour des Inconnus ? Est-ce qu’il y a un projet en cours ?

“Il y a plusieurs projets en cours, mais le projet le plus ‘cuit’, c’est un film au cinéma. Si tout va bien, on va tourner au printemps prochain”.

Pratique

– Pascal Légitimus, Vendredi 29 avril, 19h30 ;

– Grand Théâtre de la Maison de la Culture ;

– Spectacle accessible à partir de 10 ans ;

– Tarifs à partir de 5 500 Fcfp ;

– Billet en vente en ligne ICI ou sur place dans les magasins Carrefour et à Radio 1 Fare Ute