Papeete organise son Festival des droits de l’enfant samedi 26 novembre

Cette journée, ouverte à tous, se veut récréative, festive et informative. Elle doit permettre aux enfants de nos quartiers qui sont invités et à tous les participants de s’approprier de façon ludique et sportive les droits et devoirs de l’enfant. Elles iront à la chasse aux informations autour d’un parcours à réaliser en famille ou en groupe.



Plusieurs ateliers seront proposés pour se divertir : contes ; kamishibai ; atelier scientifique ; stand de tir et de maquillage ; dessin en folie et sa grande lessive ; la roue des droits ; grand jeu de l’oie ; sensibilisation à la boxe éducative ; jeux de société ; danse ; photobooth.



Des stands de prévention sur la sexualité et la parentalité seront également mis en place, notamment avec la Direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE) et l’association Parents autrement à Tahiti. Les pompiers de Papeete assureront quant à eux une sensibilisation aux premiers secours et proposeront un tour sur la grande échelle.



Côté animations, sont prévus : le groupe All in One, avec des ateliers de danse et une prestation ; Colorine et Cie, avec du face painting ; et Léonore Caneri, avec des contes.