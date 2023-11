Papeete : les feux verts prolongés en direction de la Présidence

La programmation des feux du carrefour de l’avenue Pouvana’a a Oopa a été revue, annonce la présidence dans un communiqué. La durée du vert a été prolongée pour les automobilistes de la rue du Commandant Destremau venant de Tipaerui et tournant à droite pour remonter vers la Présidence de la Polynésie française, ainsi que pour les automobilistes venant du centre-ville par l’avenue du Général de Gaulle et tournant à gauche pour remonter vers la Présidence.

La durée du temps vert a été augmentée selon les horaires de la journée, de 20 à 28 secondes, soit environ un tiers de temps supplémentaire. Les autorités espèrent que la durée ainsi gagnée va permettre de décongestionner un peu plus la rue Destremau venant de Tipaerui et l’avenue du Général de Gaulle venant du centre-ville.

Cette amélioration a été rendue possible par la suppression temporaire des passages piétons en raison des travaux de construction du bâtiment administratif A3 dans l’angle du carrefour. Elle vient compléter l’élargissement du tourne à droite passé à deux voies pour les véhicules venant du centre-ville et se dirigeant vers le front de mer, dans le but de faciliter encore un peu plus la décongestion du centre-ville.