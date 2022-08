Ouverture d’un vaccinodrome sur Papenoo samedi 27 août

Un vaccinodrome est prévu dans la salle de sport de la commune de Papenoo. Il sera ouvert au public le samedi 27 août de 07h30 à 14h30.

Il sera proposé la primo vaccination et la dose de rappel, dans l’intérêt d’une protection individuelle et collective.

Il est fortement recommandé de faire cette dose de rappel (2e, 3e, et 4e dose) pour les plus de 18 ans, qui ont eu leur dernière dose il y a plus de 6 mois, notamment pour les plus fragiles (>60 ans et immunodéprimés).

La vaccination pédiatrique sera également proposée sur place. Elle est réservée uniquement aux enfants âgés de 5 à 11 ans.

Pour information, l’IFPS Mathilde Frébault à Mamao ouvrira un centre de vaccination contre la covid les samedi 24 septembre et 15 octobre de 8h à 11h30.



Plus d’informations ICI