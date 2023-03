Ouverture d’un centre de vaccination samedi 25 mars

Le prochain centre de vaccination, sous le chapiteau de la présidence, réouvre ses portes le samedi 25 mars, accueil du public de 8h à 12h, et selon les modalités habituelles (accès par l’arrière de la Présidence, côté gendarmerie) :

S’il est primordial pour les personnes vulnérables de maintenir un schéma vaccinal à jour (voir indications ci-dessous), l’ensemble de la population peut également bénéficier de la vaccination et de rappels contre la Covid.

La vaccination contre la Covid est d’ailleurs gratuite pour tous.

Vaccins disponibles sur place :

Vaccin Comirnaty® Pfizer Pédiatrique : pour les 5 à 11 ans

Vaccin Comirnaty® Pfizer Original : pour les 12 ans et plus, en primo injection et 2ème dose

Vaccin Comirnaty® Bivalent Pfizer : pour les 12 ans et plus, en dose de rappel uniquement

Vaccin Nuvaxovid® Novavax : pour les 18 ans et plus, en primo injection et 2ème dose

Vaxigrip Tétra® Vaccin grippe

Un rappel vaccinal par Comirnaty bivalent est recommandé dès 6 mois soit :

après la fin du schéma initial et quel que soit le vaccin utilisé antérieurement

après la dose de rappel

après la dernière infection Covid.



Pour les personnes immunodéprimées et les personnes âgées de 80 ans et plus, il est recommandé une dose de rappel 3 mois après la dernière dose, par le vaccin Comirnaty Bivalent – Pfizer.

Pour ce faire, plusieurs options de vaccination sont disponibles :