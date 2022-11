Ouverture d’un centre de vaccination samedi 19 novembre

Un centre de vaccination sera ouvert ce samedi 19 novembre, à l’Institut Mathilde Frébault de Mamao (IFSI) de 8h à 11h30.

Les vaccins proposés :

Contre la Covid-19 :

Comirnaty Pfizer : 12 ans et plus

Nuvaxovid Novavax : 18 ans et plus

Comirnaty Bivalent Pfizer (pour les Rappels), 12 ans et plus

Contre la Grippe saisonnière

Vaxigrip Tetra®

Indications pour la vaccination contre la Covid et la grippe

Personnes de plus de 60 ans

Personnes immunodéprimées ou vulnérables et toutes personnes vivant dans leur entourage

Personnes en situation d’obésité (IMC > 40)

Personnes en longue maladie

Femmes enceintes quel que soit le terme

Professionnels de santé

Professionnels navigants (aérien et maritime)

Agents touristiques accompagnant des groupes



Les vaccins contre la Covid et la grippe peuvent être administrés en même temps, OU, 15 jours d’intervalle entre les 2 vaccins (1 injection dans chaque bras)

L’ensemble de la population peut également bénéficier de la vaccination et rappels contre la Covid.

Un rappel vaccinal par Comirnaty bivalent est recommandé dès 6 mois après :

La fin du schéma initial et quel que soit le vaccin utilisé antérieurement

Ou après la dose de rappel

Ou après la dernière infection Covid

Pour les personnes Immunodéprimées et les personnes âgées de 80 ans et plus, il leur est recommandé une dose de rappel 3 mois après la dernière dose, par le vaccin Comirnaty Bivalent – Pfizer.