Ouverture des inscriptions pour le Hura Tapairu, le Heiva des écoles et le Heiva i Tahiti 2023

Les inscriptions pour la 16ème édition du Hura Tapairu sont ouvertes jusqu’au lundi 3 octobre 2022 à midi .

Tous les groupes de Polynésie, écoles et associations désireux de faire partie de la compétition sont invités à s’inscrire dès à présent ICI ou sur place auprès de la cellule production de la Maison de la Culture. Le concours devrait se dérouler du 23 novembre 2022 au 3 décembre 2022* au Grand Théâtre.

————–

Par ailleurs, les inscriptions au Heiva des Écoles – Taupiti Ana’e 2023 et au Heiva i Tahiti 2023 sont également ouvertes, et se poursuivront jusqu’au mercredi 30 novembre à midi pour le Heiva i Tahiti 2023 et jusqu’au lundi 13 mars 2023 à midi pour le Heiva des écoles.

Les inscriptions peuvent se faire en ligne ICI ou sur place auprès de la cellule production.

Sont concernés :