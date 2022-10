Oswald fait son grand retour au fenua

Oswald s’est fait connaître principalement avec son titre “I need your body” sorti en 2011. En 2018, son single Solo confirme sa consécration en tant que prince du Zouk, avec plus de 21 millions de vue sur YouTube.

En 2020, il pend le temps de se concentrer sur la création de son groupe live “Oswald Band”. L’été de la même année, il sort “SUC (Sur Un Carreau)”, autre énorme succès de l’artiste.

Son dernier album OPTION regorge de pépites musicales, à venir découvrir dans un show très attendu.

PRATIQUE

Samedi 5 novembre

Tahiti Pearl Resort

17 heures

Première partie : Nohorai TEMAIANA & DJ SNIPSIDE

Billetterie dans tous les CARREFOUR Puunauia, Faa’a, Arue, Taravao, radio 1 Fare Ute

(frais web : + 100 Fcfp/place achetée en ligne).

En ligne en cliquant ICI

Tarif debout 4 500 Fcfp

Tables VIP (6 personnes) : 45 000 Fcfp