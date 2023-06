Orages : vigilance jaune sur Tahiti et Moorea

Météo îles Sous-le-Vent

Mercredi après-midi, un temps perturbé avec des averses orageuse attendues se généralise sur l’ensemble des îles sous le vent. Amélioration en deuxième partie de nuit, enchaînant sur une journée de jeudi plus tranquille, mais où les nuages sont encore nombreux et quelques averses orageuses isolées restent possibles. Vendredi, la tendance se poursuit avec des éclaircies plus larges et des averses toujours en recul.

Vent faible à modéré d’Est-Nord-Est jeudi, puis Est vendredi. Rafales à 50 kilomètres/heure.

Mer peu agitée à agitée. Houle longue de Sud d’1 mètre, croisée à une petite houle d’Est-Sud-Est, le tout relayé vendredi par une nouvelle houle longue de Sud-Ouest d’1 mètre.

Météo Tahiti et Moorea

En courant d’après-midi mercredi, le ciel se charge annonçant l’arrivée d’averses voire de grains orageux en fin de journée et première partie de nuit. Jeudi, même si les précipitations perdent du terrain, des nuages récalcitrants tardent à se dissiper et un léger risque orageux perdure. Vendredi matin, quelques averses résiduelles pourraient encore se déclencher avant de céder la place à de très belles éclaircies pour le reste de la journée. Températures extrêmes prévues : 22 et 29 degrés Celsius.

Vent modéré de Nord-Est avec des accélérations à 60 kilomètres/heure dans le chenal entre Tahiti et Moorea, entre Mahina et Faa’a, et du côté de Haapiti à Moorea. Pour jeudi et vendredi, le vent s’établit au secteur Est en faiblissant.

Mer devenant peu agitée. Houle longue de Sud d’1 mètre, relayée vendredi par une houle longue de Sud-Ouest d’1 mètre, le tout croisée à une houle d’Est-Sud-Est d’environ 1 mètre également.

Météo Australes

Mercredi, un temps perturbé avec pluies et grains parfois orageux se généralise sur l’archipel. Les cumuls de précipitations peuvent être localement importants, en particulier dans le Nord. Accalmie en soirée du côté de Rimatara. Jeudi, l’accalmie prend la main, quelques bonnes averses pouvant toutefois encore se déclencher entre Tubuai, Raivavae et Rapa. Vendredi, malgré un ciel encore chargé voire très chargé, les précipitations sont quasi inexistantes.

Vent modéré de Nord à Nord-Ouest avec des rafales à 60 kilomètres/heure, voire 80 sous grains sur la région de Rapa. Jeudi, le vent faiblit vers Rimatara et Rurutu en venant au secteur Sud-Ouest. L’affaiblissement est généralisé vendredi avec un vent de secteur Sud à Rimatara et Rurutu, Sud-Ouest à Tubuai et Raivavae, et Ouest à Rapa.

Mer agitée, devenant peu agitée vendredi. Houle longue de Sud d’1 mètre jeudi, relayée vendredi par l’arrivée d’une nouvelle houle longue de Sud-Ouest d’1 mètre 50.

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (ex: temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

Vigilance orange : soyez très vigilant, des phénomènes météorologiques dangereux sont prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique et suivez les conseils précisés pour chaque phénomène sur le site www.meteo.pf et les consignes particulières éventuellement émises par le haut-commissariat.

