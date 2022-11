Orages : vigilance jaune sur Tahiti et Moorea

Météo-France Polynésie a placé en vigilance jaune pour orages les zones : Tuamotu Nord Ouest, Tuamotu Centre Nord, Tuamotu Centre, îles du Vent.

Météo îles Sous-le-Vent

Malgré de belles périodes d’éclaircies, des nuages parfois menaçants et synonymes d’averses vont se développer cette nuit et mercredi. Jeudi, le risque d’averses diminue sensiblement malgré un axe nuageux remontant du Sud dans l’après midi.

Vent modéré de Nord-Est cette nuit, s’orientant à l’Est-Sud-Est faible à modéré de mercredi à jeudi.

Mer peu agitée. Houle de Sud-Est d’1 mètre à 1 mètre 50. Arrivée jeudi d’une petite houle longue de Sud.

Météo Tahiti et Moorea

Des averses parfois orageuses vont se déclencher en première partie de nuit, intéressant principalement le relief et les zones allant de Papara à Papeari et Hitia’a en passant par la Presqu’île. Après une accalmie temporaire en fin de nuit, retour de nuages porteurs d’averses mercredi matin sur ces mêmes localités. La moitié Ouest de l’île et Moorea restent en marge le matin avant un risque d’averse par débordement pour le milieu de journée. Ce n’est que jeudi que les nuages s’éloignent au profit d’un soleil plus généreux. Températures extrêmes prévues : 23 et 30 degrés Celsius.

Vent modéré d’Est-Nord-Est ce soir, venant Est dans la nuit puis Est-Sud-Est à partir de mercredi. Rafales à 50 kilomètres/heure.

Mer peu agitée. Houle de Sud-Est d’1 mètre à 1 mètre 50. Arrivée jeudi d’une petite houle longue de Sud.

Météo Tuamotu et Gambier

À l’exception d’un ciel plutôt bien dégagé entre Morane, Moruroa, Hereheretue et Hao, la nuit de mardi s’annonce plus mouvementée sur le reste des Tuamotu et aux Gambier avec des averses et quelques coups de tonnerre attendus. Mercredi, nuages et averses orageuses intéressent les régions s’étirant de Mataiva à Makatea, Anaa, Makemo, Hao, Tureia et Mangareva. De part et d’autre de cet axe, le temps s’annonce plus clément avec un ciel tout au plus voilé.Jeudi, les averses orageuses se concentrent entre Hikueru, Hao, Marutea Sud et Mangareva. Le risque d’averses est moins marqué vers Moruroa, Napuka, ou encore Rangiroa tandis qu’ailleurs, le ciel reste voilé.

Sur la moitié Nord des Tuamotu, vent faible à modéré d’Est-Nord-Est à Nord-Est cette nuit et mercredi, venant au Nord jeudi. Au Sud, vent modéré d’Est-Sud-Est. Rafales à 60 kilomètres/heure sous averses ou grains.

Mer agitée. Houle courte de Sud-Est d’1 mètre 50. Elle est croisée à une petite houle longue de Sud s’amplifiant jusqu’à 1 mètre 50 jeudi.

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (exemples : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.