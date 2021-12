Orages : vigilance jaune sur la Société et une partie des Tuamotu

MÉTÉO ILES SOUS LE VENT

Ce week-end, le temps reste instable avec des épisodes de grains orageux alternant avec des accalmies, voire de belles éclaircies.

Vent faible à modéré d’Est-Sud-Est. Il devient faible de secteur Nord dominant dimanche.

Mer peu agitée à agitée. Petites houles résiduelles de Nord et de Sud.

MÉTÉO TAHITI ET MOOREA

Temps instable ce week-end avec une alternance d’épisodes pluvieux et d’accalmies, voire d’éclaircies. Les précipitations peuvent localement prendre un caractère orageux et entraîner alors d’importants cumuls. Prudence donc, en particulier sur les hauteurs et dans les vallées encaissées. Températures extrêmes prévues : 24 et 30 degrés Celsius.

Vent modéré d’Est-Sud-Est. Il devient faible de secteur Nord dominant dimanche.

Mer peu agitée à agitée. Petites houles résiduelles de Nord et de Sud.

MÉTÉO TUAMOTU ET GAMBIER

Sur l’archipel, malgré de belles éclaircies par endroit, en particulier sur les atolls du Nord, les nuages restent majoritaires ce week-end et occasionnent des averses parfois orageuses.

Au Nord, vent faible à modéré d’Est Nord-Est samedi, de Nord dimanche. Au Centre, vent faible à modéré d’Est samedi, faible de secteur Nord dominant dimanche. Du Sud Tuamotu aux Gambier, vent assez fort d’Est-Sud-Est avec des rafales à 50/60 kilomètres/heure.

Petites houles résiduelles de Nord et de Sud. Mer agitée dans le Sud, voire forte dimanche sur le Sud-Est Tuamotu-Gambier, et peu agitée ailleurs.

Plus d’infos sur meteo.pf

En raison des mouvements sociaux en cours, les productions de prévisions météorologiques de Météo-France pourraient être perturbées jusqu’au 10 décembre. Seules les productions concernant la sécurité des personnes et des biens, en particulier la vigilance, feront l’objet d’une diffusion certaine.