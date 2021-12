Orages : vigilance jaune sur la Société, les Tuamotu Centre et Ouest

Météo îles Sous-le-Vent

Des averses orageuses vont encore se développer ponctuellement cette nuit avant une accalmie mercredi matin. Les éclaircies gagnent du terrain tout au long de la journée, annonçant un temps tout juste finement voilé pour jeudi.

Vent faible à modéré de secteur Nord cette nuit, venant au Nord-Est mercredi, puis à l’Est jeudi. Rafales 50/60 kilomètres/heure sous grains cette nuit.

Mer peu agitée à agitée. Houle résiduelle de Sud. Petite houle longue de Nord d’1 mètre.

Météo Tahiti et Moorea

Le ciel reste menaçant en première partie de nuit avec encore quelques averses pouvant localement tourner à l’orage. Les dernières gouttes s’évacuent mercredi matin au profit de belles éclaircies. Toutefois, de nouvelles averses peuvent déborder du relief vers Punaauia, Paea, Papara et la Presqu’île en milieu de journée. Jeudi, la journée s’écoule sous un ciel peu nuageux sur les cotes Ouest et à peine plus chargé du relief aux côtes Est. Températures extrêmes prévues : 22 et 31 degrés Celsius.

Vent faible à modéré de secteur Nord cette nuit, venant au Nord-Est mercredi, puis à l’Est jeudi. Rafales 50/60 kilomètres/heure sous grains cette nuit.

Mer peu agitée à agitée. Houle résiduelle de Sud. Petite houle longue de Nord d’1 mètre.

Météo Tuamotu et Gambier

Mardi soir, des averses localement orageuses se développent encore vers Katiu, Anaa, Hereheretue et Tematangi. Mercredi, retour à un ciel peu nuageux en général, sauf de Nukutepipi à Hereheretue où de rares averses sont possibles. Jeudi, peu de changement dans l’ensemble à l’exception du retour d’averses entre Mangareva, Reao et Tatakoto.

Vent modéré de secteur Est.

Mer peu agitée à agitée. Houle longue de secteur Sud d’1 mètre s’amortissant. Houle longue de Nord d’1 mètre environ abordant les atolls du Nord mercredi et se propageant au reste de l’archipel jeudi.

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (exemples : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

