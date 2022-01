Orages : vigilance jaune sur la Société

Mété îles Sous-le-Vent

Lundi, le temps reste instable avec des passages averses et de grains orageux. Mardi, une amélioration se dessine avec des éclaircies entre les passages d’averses.

Vent faible à modéré de Nord-Est lundi matin, tournant au secteur Nord dans l’après-midi en faiblissant mardi. Rafales à 60/70 kilomètres/heure sous grains.

Mer peu agitée à agitée. Petites houles de Nord et de Sud.

Météo Tahiti et Moorea

Jusqu’à lundi soir, le temps reste gris avec des averses parfois marquées de coups de tonnerre. Elles alternent avec des périodes d’accalmies. Mardi, les accalmies sont plus nombreuses sous un ciel souvent nuageux par nuages élevés. Quelques averses se déclenchent sur le relief en cours de journée. Températures extrêmes prévues : 22 et 29 degrés Celsius.

Vent faible à modéré d’Est-Nord-Est lundi matin tournant au secteur Nord pour lundi après-midi et mardi. Rafales à 60/70 kilomètres/heure sous grains.

Mer peu agitée à agitée. Petites houles de Nord et de Sud.

Vigilance jaune : Soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (exemples : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

Plus d’infos sur meteo.pf