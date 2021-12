Orages : vigilance jaune sur la Société

Météo îles Sous-le-Vent

Mardi après-midi, des amas nuageux gonflent par endroit et occasionnent des averses parfois accompagnées de grains orageux. Ce temps se maintient jusqu’en début de matinée mercredi, avant l’arrivée de belles éclaircies pour le reste de la journée. A noter tout de même la possibilité d’un voile d’altitude sans conséquence. Jeudi, quelques passages nuageux porteurs d’averses circulent à nouveau sur la région.

Vent de Nord-Est modéré mercredi, puis d’Est-Nord-Est faible à modéré jeudi.

Mer peu agitée à agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest d’1 mètre 50 ces deux prochains jours.

Météo Tahiti et Moorea

Mardi, le ciel se charge l’après-midi et des averses, voire un ou deux grains orageux, sont attendus. Cette instabilité se maintient pour la nuit. Retour d’un beau soleil mercredi matin, mais devant composer avant la mi-journée avec quelques passages nuageux, en particulier sur la Côte Est. Jeudi, l’alizé apporte de nouveaux passages nuageux en matinée, ces derniers devant se dissiper courant d’après-midi. Températures extrêmes prévues : 22 et 31 degrés Celsius.

Vent de Nord-Est modéré mercredi, puis d’Est-Nord-Est faible à modéré jeudi.

Mer peu agitée à agitée. Houle longue de Sud-Ouest s’amplifiant à 1 mètre 50 mercredi et se maintenant jeudi.

Météo Tuamotu et Gambier

Mardi soir, l’axe perturbé quitte progressivement l’archipel en direction du Sud. Mercredi, l’alizé continue tout de même de charrier quelques passages nuageux de la région de Rangiroa au Sud-Est Tuamotu-Gambier. Jeudi, mise à part une poche nuageuse récalcitrante sur le quart Sud-Est des Tuamotu, le soleil tire son épingle du jeu.

Mercredi, vent généralement modéré, de Nord-Est au Sud, et d’Est ailleurs. Jeudi, il se généralise au secteur Est modéré, sauf du côté du Sud-Est Tuamotu-Gambier où il devient variable faible.

Mer peu agitée à agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest d’1 mètre au Nord à 1 mètre 50 au Sud.

Vigilance jaune : Soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (ex: temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.