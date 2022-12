Orages: vigilance jaune étendue à l’ouest des Tuamotu

La vigilance jaune est maintenue pour l’ouest de la Polynésie française. Les Tuamotu nord ouest et ouest sont également placés en vigilance jaune pour orages. Les grains orageux devraient se maintenir jusqu’à lundi soir.





Météo ILES SOUS LE VENT

Jusqu’à lundi soir, le temps reste perturbé sur l’archipel. Hormis quelques accalmies, le ciel est chargé et accompagné d’averses localement fortes et de grains orageux.

Vent modéré de secteur Nord dimanche, de Nord-Nord-Est lundi. Rafales à 50/60 kilomètres/heure, et jusqu’à 70 kilomètres/heure sous grains.

Mer agitée. Houle longue de Nord moins d’1 mètre. Elle est croisée à une houle longue de secteur Sud s’amplifiant à 2 mètres/2 mètres 50 dimanche, puis s’amortissant à 1 mètre 50 lundi.

Météo TAHITI ET MOOREA

Dimanche, après une petite accalmie matinale, averses et grains orageux reprennent la main dès la mi-journée, provoquant d’importants cumuls de précipitations par endroit. Lundi, le temps reste perturbé avec alternance d’accalmies et de passages d’averses localement orageuses. Amélioration plus nette attendue en soirée. Températures extrêmes prévues : 21 et 28 degrés Celsius.

Météo TUAMOTU ET GAMBIER

Dimanche et lundi, temps ensoleillé avec tout juste quelques amas nuageux circulant sur l’archipel. Du côté de Rangiroa et de Hereheretue, les nuages sont plus nombreux et accompagnés d’averses voire de grains localement orageux.

Vent modéré, de secteur Nord vers le Nord-Ouest Tuamotu, de Nord-Est vers le Centre et le Sud Tuamotu, et de secteur Est sur l’Est tuamotu et les Gambier dimanche. Lundi, il s’établit au secteur Est modéré sur tout l’archipel. Rafales à 50 kilomètres/heure.

Mer agitée. Petite houle longue de Nord s’amortissant en dessous du mètre. Elle est croisée à une houle longue de Sud-Sud-Ouest d’1 mètre 50 à 2 mètres dans le Sud et 1 mètre/1 mètre 50 ailleurs.

Météo AUSTRALES

Dimanche, temps perturbé sur tout l’archipel avec des précipitations localement de forte intensité doublées de grains orageux. Lundi, ce temps gris persiste sur le Nord Australes tandis que vers Rapa, de larges éclaircies sont attendues.

Dimanche, le vent devient modéré de secteur Est au Nord et de Nord-Est vers Rapa. Pointes à 50 kilomètres/heure. Lundi, il est modéré, de Nord-Est au Nord, d’Est vers Rapa. Pointes à 50/60 kilomètres/heure.

Mer forte par la conjugaison d’une mer du vent d’1 mètre 50 à 2 mètres et d’une houle longue de Sud-Sud-Ouest de 2 mètres dimanche, s’amortissant à 1 mètre 50 lundi.

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (exemples : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.