Orages : une partie de la Polynésie en vigilance jaune

Météo îles Sous-le-Vent

Jeudi, le temps se dégrade au petit matin avec l’arrivée de grains et d’averses localement orageuses. Ces dernières alternent avec des éclaircies tout au long de la journée et jusqu’à vendredi matin. Le ciel s’éclaircit ensuite jusqu’à vendredi soir.

Vent modéré d’Est à Est-Nord-Est avec des rafales pouvant atteindre les 60/70 kilomètres/heure sous grains.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest d’1 mètre jeudi, s’amplifiant à 1 mètre 50 vendredi. Houle longue et énergétique de Nord-Ouest d’1 mètre 50.

Météo Tahiti et Moorea

Des averses accompagnées de grains orageux sont attendues en milieu de nuit sur Tahiti et Moorea. Ce temps instable, alternant entre accalmies et épisodes orageux, persiste pour la journée de jeudi et jusqu’à vendredi matin. Une accalmie plus marquée se dessine pour vendredi après-midi. Températures extrêmes prévues : 23 et 32 degrés Celsius.

Vent modéré d’Est à Est-Nord-Est avec des rafales pouvant atteindre les 60 kilomètres/heure sous grains.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest d’1 mètre jeudi, s’amplifiant à 1 mètre 50 vendredi. Houle longue et énergétique de Nord-Ouest d’1 mètre 50.

Météo Marquises

Jeudi et vendredi, le temps reste sec et le ciel peu à passagèrement nuageux.

Vent modéré de secteur Est. Rafales à 50/60 kilomètres/heure en journée, se calmant la nuit.

Mer agitée par une houle courte d’Est d’1 mètre 50. Puissante houle longue de Nord-Ouest avec des hauteurs au large d’1 mètre 50 à 2 mètres jusqu’à jeudi matin. Les déferlantes peuvent dépasser les 3 mètres sur les côtes Nord des îles. Cette houle inhabituelle, s’amortit ensuite progressivement à 1 mètre 50 jeudi après-midi, puis 1 mètre vendredi.

Météo Tuamotu et Gambier

Le risque orageux persiste jeudi sur les Tuamotu mais aussi les Gambier cette nuit. Les orages sont toutefois plus marqués et fréquents sur les régions Nord, de Rangiroa à Puka Puka et jusqu’à Anaa et Makemo. Ailleurs, les éclaircies sont plus durables. Vendredi, le risque orageux diminue nettement, malgré quelques averses et grains résiduels vers Hereheretue et Tureia le matin. Les éclaircies se généralisent ensuite dans l’après-midi sur les deux archipels, avec un ciel tout juste voilé.

Vent modéré de secteur Est. Rafales à 50/60 kilomètres/heure en général mais atteignant 70 kilomètres/heure sous grains.

Mer agitée par une houle courte d’Est d’1 mètre 50. Houle longue de Sud-Sud-Ouest d’1 mètre/1 mètre 50. Elle est croisée à un houle longue et énergétique de Nord-Ouest d’1 mètre à 1 mètre 50.

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (par exemple, temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.