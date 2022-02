Orages : Tahiti et Moorea en vigilance jaune

Météo Tahiti et Moorea

Vendredi après-midi, des averses et grains orageux, venant du Nord-Est mais se généralisant à l’ensemble de Tahiti et Moorea, sont attendus par endroits. Ils se poursuivent dans la nuit et annoncent un week-end mitigé. En effet, le temps devrait rester instable ces deux prochains jours avec des périodes d’éclaircies tout de même majoritaires, en particulier samedi matin, mais régulièrement chahutées par des passages d’averses orageuses. Températures extrêmes prévues : 22 et 31 degrés Celsius.

Vent modéré de secteur Est. Rafales à 50 kilomètres/heure, pouvant monter jusqu’à 70 kilomètres/heure sous grains sur les côtes Nord et Est.

Mer agitée. Houle longue de secteur Sud autour d’1 mètre 50.

