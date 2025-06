Orages : retour à la vigilance jaune aux iles du Vent

La vigilance jaune pour les orages fait son retour aux iles du vent. Dans la nuit de samedi à dimanche, Météo France annonce des grains isolés et risque orageux en mer. Les averses « deviennent fréquentes de Hitia’a à Faaone et de Vairao à Toahotu. Dimanche en cours de journée, les averses continuent d’intéresser la grande île de Tahiti, principalement vers Hitia’a et de Mataiea à Papara et Paea. En soirée, les précipitations se poursuivent de Mahiina à Hitia’a jusqu’à Faaone, Taravao et Papeari, tandis qu’ailleurs, les éclaircies prédominent ».

