Orages : les îles du Vent en vigilance jaune

Météo France a placé les îles du Vent en vigilance jaune pour les orages ce mercredi. À Tahiti et Moorea, des averses parfois marquées remontent du Sud dans la soirée. Un coup de tonnerre peut parfois résonner. Les nuages perdent ensuite du terrain dans la nuit, laissant augurer une matinée de jeudi sous un ciel plutôt bien dégagé, prévoit Météo France. Jeudi après midi, quelques averses vont toutefois déborder du relief vers les côtes Sud et la Presqu’île de Tahiti avant de s’estomper en soirée. Vendredi, des nuages descendent du Nord avec quelques gouttes attendues tôt le matin de la zone urbaine de Papeete à Hitia’a et Afaahiti. L’après midi, le risque d’averses se cantonne de nouveau aux côtes Sud et à la Presqu’île. Températures extrêmes prévues : 23 et 32 degrés Celsius.

Vent généralement faible de Nord à Nord-Ouest.

Mer peu agitée. Houles longues de Sud-Sud-Ouest et de secteur Nord d’1 à 1 mètre 50 chacune, s’amortissant vendredi.

Les prévisions complètes sont à consulter ICI