Orages : les Australes Ouest en vigilance jaune

Îles Sous-le-Vent

La journée de mercredi débute par une matinée ensoleillée. Puis les nuages défilent accompagnés parfois d’averses sur îles sous le vent cet après-midi et les atolls de Mopelia la nuit de mercredi. Jeudi, alternance de passages d’averses et d’éclaircies.

Vent modéré de secteur Est, rafales 50 kilomètres/heure voire 60 kilomètres/heure sous grains.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest approchant les 2 mètres 50 mercredi, s’amortissant jusqu’à 2 mètres jeudi.

Tahiti et Moorea

Les nuages porteurs d’averses se suivent ce mercredi sur les côtes Est de Mahina à Faaone et déborder de Arue à Punaauia jusqu’à Paea et Moorea. Jeudi, le soleil s’impose après une nuit clémente. Températures extrêmes prévues : 22 et 31 degrés Celsius.

Vent modéré de secteur Est. Rafales autour de 50 kilomètres/heure dans le chenal entre Tahiti et Moorea.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest approchant les 2 mètres 50 mercredi, s’amortissant jusqu’à 2 mètres jeudi.

Marquises

Ce mercredi, des nuages bas circulent sur l’archipel et occasionnent quelques averses. Jeudi, retour d’un temps peu à passagèrement nuageux.

Vent modéré de secteur Est. Rafales 50 kilomètres/heure.

Mer agitée avec une houle courte d’Est donnant des creux d’1 mètre 50 à 2 mètres. Elle est croisée à une houle longue de Sud-Sud-Ouest d’environ 1 mètre.

Tuamotu et Gambier

Le bleu domine les archipels les 2 prochains jours. Toutefois des passages nuageux peuvent déclencher ce mercredi quelques averses vers les régions de Hao, Nengonengo, Hereheretue, Anaa et Rangiroa avec un risque de grain.

Vent modéré de secteur Est avec des rafales à 50 kilomètres/heure.

Mer agitée. Houle courte d’Est autour d’1 mètre 50 dans le Nord. Houle longue de Sud-Sud-Ouest s’amplifiant jusqu’à 2 mètres 50 au Sud ce mercredi et 1 mètre 50 au Nord, s’amortissant légèrement jeudi.

Australes

Le temps reste perturbé jusqu’à jeudi soir vers Rimatara, Rurutu et Tubuai. Les averses peuvent être localement orageuses. Vers Raivavae et Rapa, le soleil répond présent les deux jours, parfois voilé.

Vent modéré de Nord-Est à Est sur Rapa, et de Nord-Est à Nord ailleurs. Rafales à 50/60 kilomètres/heure.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest s’amortissant jusqu’à 2 mètres 50 ce mercredi puis à 1 mètre 50 jeudi.

