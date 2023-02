Orages : la vigilance jaune se poursuit dans les Tuamotu et les Îles sous le vent

La vigilance jaune a été lancée depuis avant-hier, pour des situations orageuses s’étendant des Tuamotu Centre aux Îles sous le vent. Une situation qui perdure et s’est traduite par des orages spectaculaires.

“Depuis ce matin, on a eu des grains concernant la partie Est, on risque d’en avoir encore ce soir. Il faut savoir que sur ces nuages d’orage, il y a des fronts de rafale qui se forment et génèrent des vents forts, jusqu’à 80 km/h“, précise Angelo Yee Kin Choi, prévisionniste à Météo France.

L’épisode orageux devrait se prolonger jusqu’à demain soir, avec une accalmie l’après-midi.

(Crédit Photo : Jeffrey Liao)

Un phénomène “tout à fait normal” au pic de la saison chaude, assure le météorologue :”Ces orages ont tendance à prendre très facilement dans ces journées chaudes, avec des masses d’air favorisent les nuages convectifs“.