Orages : la vigilance jaune étendue

Météo France a étendu ce dimanche la vigilance jaune pour les orages. Mopélia, les îles Sous-le-Vent , îles du Vent, et une grande partie des Tuamotu sont concernés.

Les averses et grains peuvent être localement de forte intensité prévient météo France. Des rafales à 60 kilomètres sous grains sont possibles.

source : meteo.pf

À Tahiti et Moorea ce dimanche, le ciel est chargé, essentiellement par d’épais nuages d’altitude en matinée, ceux-ci sont rapidement rejoints par des nuages plus menaçants et les averses orageuses qui les accompagnent. Ces dernières perdurent en soirée et lundi matin, avant de s’estomper. Températures extrêmes prévues : 22 et 30 degrés Celsius.

