Orage, houle : vigilance jaune sur plusieurs archipels

À Tahiti et Moorea ce jeudi soir, Météo France annonce un temps maussade, instable avec des averses, des pluies et des grains à caractère orageux. Demain vendredi, le risque orageux devrait s’estomper quelque peu en matinée.

Le week-end sera nuageux : samedi, un épais voile nuageux devrait occulter de temps à autre le soleil. Il s’accompagnera d’amas nuageux porteurs d’averses sur le relief et les côtes Sud de Tahiti entre Papara, Mataiea et Papeari. Températures extrêmes prévues : 23 et 30 degrés Celsius.

Le vent quant à lui s’annonce modéré vendredi et samedi. Les rafales pourront atteindre 50/60 kilomètres/heures.

Météo France prévoit une houle longue de Sud-Sud-Ouest entre 2 mètres 50 et 3 mètres jeudi soir s’amortissant entre 2 mètres et 2 mètres 50 vendredi puis entre 1 mètre 50 et 2 mètres samedi.

Retrouvez les prévisions complètes sur le site internet de Météo France.