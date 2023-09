Orage et pluie : vigilance dans les îles de la Société et aux Tuamotu

Ce dimanche, Météo France Polynésie a placé les iles de la Société et une partie des Tuamotu en vigilance jaune.

Ce dimanche soir, un ciel chargé et quelques averses sont annoncés. Des averses qui devraient persister lundi. Des éclaircies sont attendues à la mi journée. Mardi, un temps frais et sec est attendu avec un ciel ensoleillé et quelques nuages sur les hauteurs. Températures extrêmes prévues : 22 et 28 degrés Celsius.

Vent faible de Nord-Est puis Nord dimanche soir. Rafales possibles à 60 kilomètres/heure sous grains. Lundi, il s’établit au Sud-Sud-Est modéré. Rafales à 60/70 kilomètres/heure.

Mer agitée. Houle courte de Sud-Est et mer du vent confondues donnent des creux autour de 2 mètres. Elles sont croisées à une houle longue de Sud-Sud-Ouest d’1 mètre lundi et 1 mètre 50 mardi.

Les prévisions complètes sur le site internet de Météo France Polynésie.