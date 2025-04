Mon Fare Pinex : dernière représentation de la comédie musicale le 17 avril

Après les trois volets de « Mon fare Ni’au », la comédie Mon fare Pinex séduit les spectateurs du fenua. Une nouvelle représentation est prévue ce jeudi 17 avril au Petit théâtre de la Maison de la culture à 19h.

Mon Fare Pinex ce sont 5 acteurs : Hugo O’opa (3 médailles d’or du conservatoire , Orero, Musicien, Danse), Poerani Germain, première danseuse, Tuariki Teai, connu pour ses talents au théâtre et Orero, Nanihi Croteau, première Danseuse et Haumana Ituragi, détenteur d’une maitrise de théâtre de l’université de Montréal). Le tout sous la direction de Félix Vilchez et Dadou Paillé. Huit musiciens seront également sur scène pour un moment de rire et de nostalgie assuré.

