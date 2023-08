Modification de circulation à Papeete ce jeudi

Nouvelle modification de circulation, cette fois à Papeete. Le carrefour à feu situé au niveau du croisement de l’avenue du Général de Gaulle et de l’Avenue Pouvanaa a Oopa à Papeete va être revu.

Deux voies seront dédiées aux véhicules arrivant de l’avenue du Général de Gaulle et se dirigeant vers le front de mer et le giratoire Jacques Chirac. Une voie sera maintenue pour continuer tout droit vers l’avenue du Commandant Destremeau et une voie pour tourner à gauche vers l’avenue Pouvanaa a Oopa.

Cette modification devrait faciliter la circulation en fin d’après midi, en particulier en période scolaire, pour le flux des véhicules sortant de Papeete et se dirigeant vers la côte Ouest.