Mise en place du pass sanitaire au CHPF à compter du 1er décembre

Dès mercredi matin, conformément à la réglementation applicable, le Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) procédera au contrôle du pass sanitaire avant tout accès à ses locaux.

Cette mesure s’applique :

– aux patients venant pour des consultations ou examens, avec ou sans rendez-vous ;

– aux personnes venant rendre visite à un patient hospitalisé.

Cette mesure ne s’applique pas aux patients se rendant au service des urgences, aux dons du sang ou aux accouchements.

Le contrôle du pass sanitaire se fera par lecture du QR code, en format papier ou numérique.

Le CHPF ne réalise pas de test destiné uniquement à l’obtention du pass sanitaire.

Les personnes non vaccinées et ne disposant pas de certificat de rétablissement sont donc tenues de réaliser un test PCR ou antigénique supervisé préalablement à leur venue et d’être en mesure de présenter le certificat de résultat négatif associé au format QR code / Pass sanitaire.

Pour plus d’informations concernant le pass sanitaire, cliquez ICI.