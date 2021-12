Météo : vigilance jaune pour les Tuamotu Sud et Gambier

Météo France Polynésie a placé les Tuamotu Sud et les Gambier en vigilance jaune pour orage ce dimanche. De fortes pluies sont également attendues sur l’archipel des Gambier.

Îles Sous-le-Vent

Quelques ondées en tout début de matinée dimanche, avant de laisser place à un ciel bien dégagé. De nouveaux passages nuageux parfois porteurs d’averses sont attendus dans la nuit de dimanche à lundi. Lundi, temps ensoleillé mais entrecoupé par des passages de nuages bas.

Vent de Sud-Sud-Est faible à modéré dimanche, devenant variable faible lundi de Sud-Est dominant.

Mer peu agitée à agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest d’1 mètre croisée à une houle courte de Sud-Est d’1 mètre/1 mètre 50.

Tahiti et Moorea

Dimanche, le soleil est dans l’ensemble majoritaire, mais quelques gouttes restent toutefois possibles près du relief. Lundi, le soleil garde la main malgré des passages nuageux s’étalant plus volontiers vers le littoral. Températures extrêmes prévues : 23 et 32 degrés Celsius.

Vent de Sud-Sud-Est faible à modéré dimanche, devenant variable faible lundi de Sud-Est dominant.

Mer peu agitée à agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest d’1 mètre croisée à une houle courte de Sud-Est d’1 mètre 50.

Marquises

Dimanche, périodes ensoleillées entrecoupées par des passages nuageux. Lundi, un voile d’altitude Vent de Nord-Est modéré.

Mer agitée. Houle longue de Nord d’1 mètre/1 mètre 50. Arrivée lundi d’une petite houle longue de Sud-Sud-Ouest.

Tuamotu et Gambier

Le temps reste perturbé sur une bonne partie de l’archipel sur toute la période, en particulier entre Hao et Rikitea en passant par Tureia où les précipitations sont plus intenses et parfois accompagnées d’un coup de tonnerre. A noter pour dimanche et lundi, Puka Puka avec un ciel tout juste voilé, et Hereheretue avec de belles éclaircies, s’en tirent à bon compte.

Dimanche et lundi, vent faible à modéré de Sud-Ouest puis d’Ouest à Hereheretue, et de Nord à Nord-Ouest modéré voire assez fort ailleurs, avec des pointes autour de 70 kilomètres/heure sous grains.

Mer généralement agitée. Houles longues de Sud-Sud-Ouest et de Nord autour d’1 mètre chacune.

Australes

Dimanche et lundi, le ciel est peu à passagèrement nuageux sur le Nord, et généralement nuageux à Rapa, mais sans précipitation notable.

Au Nord, vent modéré de Sud à Sud-Est. A Rapa, vent modéré à assez fort de Sud à Sud-Ouest avec des pointes à 70 kilomètres/heure.

Mer agitée au Nord, forte vers Rapa avec des creux à 3 mètres 50 sur une houle courte de Sud-Est à Sud. Houle longue de Sud-Sud-Ouest d’1 mètre 50 dimanche, puis 1 mètre lundi.