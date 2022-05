Les Australes et Rapa en vigilance jaune pour les orages

Australes

Le temps reste perturbé sur l’archipel jusqu’à mercredi soir. Le ciel reste chargé et accompagné d’averses ainsi que de grains localement orageux.

Vers Tubuai, Raivavae et Rapa, le vent est généralement modéré de Nord à Nord-Ouest. Du côté de Rimatara et Rurutu, il est plutôt faible et de direction variable. Rafales 60 kilomètres/heure voire 70 sous grains.

Mer agitée. Houle longue de Sud-Sud-Ouest autour de 2 mètres sur l’archipel. Houle courte d’Est d’1 mètre 50.

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (exemples : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

