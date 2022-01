Les soldes ont débuté

La première période de soldes de l’année est lancée. L’opération se déroule jusqu’au 6 février dans les commerces de Tahiti et des îles.

Les soldes doivent respecter certaines règles. La CCISM précise que “sont considérées comme soldes les ventes qui, d’une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction des prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock, et qui, d’autre part, ont lieu durant les périodes définies, pour chaque

année civile par arrêté en conseil des ministres sur proposition de la CCISM”.



La prochaine période des soldes est prévue du 21 septembre au 9 octobre.