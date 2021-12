Les opérations de vaccination de ce week-end

Le vaccinodrome de la présidence sera ouvert vendredi 17 et samedi 18 décembre, de 8h00 à 16h00, puis dimanche 19, de 8h00 à 12h00. Les centres de vaccination de Mamao (Institut Mathilde Frébault) et celui du kiosque santé de Papeete seront fermés ce vendredi et ce samedi pour l’occasion.

Le vaccinodrome est ouvert pour les primovaccinations, les rappels deuxième et troisième doses de Pfizer et également pour toute personnes souhaitant se faire vacciner contre la grippe.

Le circuit pour l’accès au site de vaccination est le suivant :

• Contournement à pied, vers la gendarmerie, pour se rendre au parking, situé à Sainte-Amélie, à l’arrière de la Présidence ;

• Prise en charge par le personnel de la santé pour la vaccination, sous le grand chapiteau ;

• Les PMR (personnes à mobilité réduite) pourront se rendre en voiture directement à l’espace « drive prioritaire », avec une entrée située rue Dumont D’Urville.

Deux vaccinomobiles seront disponibles ce samedi 18 décembre, de 7h30 à 12h00 à Papara, dans le parking du collège et à Faa’a, au dispensaire, de 7h30 à 12h00 également.

Les 2 vaccins Pfizer (12 ans et plus) et Janssen (18 ans et plus) seront proposés dans chaque point de vaccination.

Un guichet dédié aux demandes de certificat de vaccination (pass sanitaire) sera également ouvert à la Présidence du vendredi 17 au dimanche 19, aux mêmes horaires que le centre de vaccination.

Les autres centres de vaccination à Tahiti et dans les îles ICI.

Pour rappel, il est important de :

– rester vigilant et de maintenir une distanciation ;

– garder son masque dans la queue, dans le bâtiment et jusqu’au retour au véhicule ;

– ne pas se présenter si l’individu présente des symptômes.

Depuis le 16 août, les mineurs de 16 et 17 ans peuvent se faire vacciner sans autorisation. La présence des parents est recommandée mais pas obligatoire. Les mineurs de 12 à 15 ans doivent venir avec une autorisation écrite d’un des deux parents.

>> Télécharger l’autorisation parentale en cliquant ICI