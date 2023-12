(MAJ) Les îles du Vent passent en vigilance orange fortes pluies

(MAJ) : Un temps pluvieux et orageux affecte les îles du vent. Les passages pluvieux s’intensifient dans le courant de la nuit de lundi à mardi et deviennent localement fortes. D’importants cumuls de pluie sont attendus principalement sur la presqu’île et les cotes Sud et Est. Mardi, l’activité pluvieuse devrait s’atténuer légèrement en début d’après-midi.

« Un temps pluvieux et orageux affecte dans la nuit de lundi à mardi la région de Mopelia et les îles sous-le-vent. Les passages pluvieux s’intensifient en début de soirée en devenant localement fortes. Ces passages pluvieux s’accompagnant parfois de grains orageux qui peuvent engendrer d’importants cumuls de pluie » , indique le haut-commissariat dans un communiqué. L’activité pluvieuse devrait s’atténuer légèrement mardi, dans le courant de la matinée, et « plus nettement en soirée avec le retour d’accalmies voire d’éclaircies » , ajoute le haut-commissariat.

Les populations de cette zone sont invitées à faire preuve de prudence et à respecter strictement les consignes de sécurité suivantes :