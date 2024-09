Un temps maussade devrait persister jusqu’à mardi soir à Tahiti et Moorea, mercredi aux Raromatai. Aux iles du Vent, quelques pluies et coups de tonnerre devraient venir rythmer la nuit et la matinée de mardi sur les communes entre Punaauia, Papeete, Mahina et la Presqu’île. Elles pourront être plus marquées près du relief et dans les vallées prévient Météo France.

Les prévisions complètes sont à retrouver sur le site de Météo France ici