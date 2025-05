Les courses hippiques reprennent

Kokai, Fuego, Madam Secretary ou encore Lord Crawford, 19 chevaux s’élanceront sur la piste de l’hippodrome de Pirae ce dimanche 1er juin à partir de 13 heures. Une première journée de compétition qui rendra hommage à Robert Fougerousse, propriétaire de chevaux et passionné d’équitation, décédé le 23 avril dernier.

Cinq courses sont au programme : la course galop Kanahau sur 780 mètres avec des chevaux marquisiens, la course galop expert (780 mètres), la course galop expert pour jeunes chevaux (780 mètres), la course galop A et B sur 1300 mètres et la course amble attelé sur 2200 mètres.

Et la nouveauté de cette édition, c’est l’aspect inclusif que les organisateurs ont voulu donner à l’événement. Les résidents du centre de jour Rima Here exposeront leurs produits artisanaux et ils participent à un concours de dessin organisé pour l’occasion. Ce sera au public de voter et de choisir le gagnant de ce concours qui remportera une initiation à l’équitation.

– PUBLICITE –

Cette année, 9 journées de courses seront organisées. Elles s’étaleront jusqu’en novembre, à raison d’un après-midi toutes les 3 semaines. Le calendrier est à retrouver sur la page Facebook « Courses de chevaux à Tahiti.«