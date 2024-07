À l’occasion du second tour des élections législatives qui aura lieu ce samedi 6 juillet, les 150 bureaux de vote des 21 communes des 2ème et 3ème circonscriptions de Polynésie française seront ouverts de 8 heures à 18 heures, à l’exception des bureaux de vote suivants pour lesquels le scrutin sera ouvert à 8 heures et clôturé aux horaires ci-dessous :