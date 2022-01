Le Tere Fa’a’ati iā de retour le 29 janvier 2022

‘Ā’AHIATA MAHANA / L’AUBE DU JOUR

Après l’embarquement des passagers au parc Aorai Tini Hau à Pirae, le cap sera mis vers la côte Ouest, en musique. Le premier arrêt se fera au parc Outuaraea à Faa’a où sera servi un petit-déjeuner animé par un spectacle de danse de ‘ori tahiti. Cap ensuite sur Papeari en direction du Motu Ovini où les participants auront une visite guidée du jardin botanique. Cet arrêt sera l’occasion de participer à divers ateliers d’artisanat, de profiter d’une excursion nautique, d’une balade sur des kayaks ou d’une baignade.

TA’UPITI TE RA / LA FÊTE DU SOLEIL

Reprise du pèlerinage vers le parc Teaputa à Taravao où les invités pourront profiter d’un repas traditionnel, le “mā’a tahiti”. Ils auront aussi l’occasion de visiter des stands de dégustation des produits artisanaux et du terroir de la Presqu’île.

La journée se poursuivra au marae Hitia’a à Faaone où ils seront invités à découvrir des pratiques culturelles avec la cérémonie du Matari’i i ni’a : levée des unu, démonstration de tapa et dégustation de kava.

HE’E PUA NUI TE RĀ / BEAU COUCHER DE SOLEIL

Et pour finaliser le parcours, direction la Pointe Vénus à Mahina afin de finir sur un coucher de soleil accompagné d’une collation et d’un spectacle de danse marquisienne brute réalisé par la troupe Kaputu Nui.

Le programme :

– 6 h 30 : Enregistrement et embarquement à bord des trucks traditionnels au Parc Aorai Tini Hau à Pirae, puis départ en direction de la côte Ouest.

– 7 h 15 : Accueil et bénédiction de la journée au Parc Outuaraea à Faa’a – petit déjeuner polynésien et spectacle de danse traditionnelle avec Pacific Cultural Event.

– 10 h 00 : Arrêt au Motu Ovini à Papeari, animé par le Comité du Tourisme de Teva i Uta – visite guidée du Jardin Botanique, ateliers d’artisanats divers, excursion nautique, kayaks et baignade libres.

– 12 h 00 : Déjeuner traditionnel ma’a Tahiti au Parc Teaputa à Taravao. En parallèle, visite de stands de dégustations des produits artisanaux et du terroir de la Presqu’île.

– 14 h 30 : Découverte culturelle du marae Hitia’a à Faaone. Cérémonie du Matari’i i ni’a – levée des unu, démonstration de tapa et dégustation de kava.

– 17 h 30 : Coucher de soleil à la Pointe Vénus à Mahina – collation surprise et spectacle de danse marquisienne par la troupe Kaputu Nui.

– 18 h 30 : Retour sur Pirae – fin de la journée.

PRATIQUE

Prévoir chapeau, crème solaire, vêtements de rechange, serviette de bain, solution anti-moustique et gourde.

Pass sanitaire obligatoire

Masque de protection et respect des gestes barrières

Information et Réservation : +689 40 50 40 30

Adulte : 10 000 Fcfp / Enfant 6 000 Fcfp (moins de 12 ans)

Tarif spécial BIG CE : Adulte 9 000 Fcfp / Enfant 5 000 Fcfp (moins de 12 ans)