Le SWAC de l’hôpital fonctionnel

Après les derniers tests techniques et plusieurs reports, la réception des travaux du SWAC (Sea Water Air Conditionning) a été certifiée vendredi 8 juillet et marque ainsi le dénouement de dix années d’un projet ambitieux et innovant en matière d’énergie renouvelable. Contrairement au solaire ou à l’éolien, le SWAC ne produit pas d’électricité : pour climatiser, il va chercher le froid là où il se trouve : en profondeur.

Le chantier a coûté 3,7 milliards de Fcfp (financés à 25% par l’AFD, 25% par la BEI, 5% par l’ADEME, le reste étant pris en charge sur fonds propres par le Pays). Un investissement qui pourra être amorti en 10 à 15 ans. “La climatisation de l’hôpital, c’est environ 9 millions de KWh par année consommée, c’est environ 300 millions de Fcfp” évaluait en septembre dernier Teumere Mu, la directrice de ses services techniques du CHPF.