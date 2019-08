Le site pour obtenir son visa pour la Nouvelle-Zélande est en ligne

Le visa NZeTA est obligatoire pour tout voyage, même en transit, vers la Nouvelle-Zélande, à compter du 1er octobre. Il coûte environ 824 Fcfp (12 dollars NZ) via le site web et 618 Fcfp (9 dollars NZ) via l’application Apple Store et Google Play, avec un règlement uniquement par carte bancaire (pas d’espèces ni de chèque). Les visiteurs devront faire leur demande au moins 72 heures avant leur départ.

Une redevance touristique internationale pour la protection de l’environnement et le financement du tourisme (IVL) sera aussi exigée si vous voyagez vers la Nouvelle-Zélande (non requise pour les passagers en transit dans les deux sens). Elle coûte environ 2 400 Fcfp (35 dollars NZ) et se paie en même temps que le NZeTA.

Le NZeTA et l’IVL sont valables deux ans. Une fois obtenus, il est possible de les utiliser autant de fois que vous le souhaitez.