Le site Internet de la DGRH fait peau neuve

Plus de 15 ans après la publication du premier site officiel de la fonction publique de Polynésie française, la Direction Générale des Ressources Humaines (DGRH) lance un nouveau site internet. objectif : permettre aux Polynésiens de découvrir une fonction publique “plus accessible et plus attractive” tout en permettant aux agents de l’administration de trouver les informations nécessaires à leur statut et leurs évolutions professionnelles.

En parallèle de son nouveau site internet, la DGRH se positionne sur Facebook et Linkedin. S’abonner aux comptes officiels du service permettra aux polynésiens, ici ou ailleurs, de suivre l’actualité de la fonction publique locale, de découvrir des témoignages d’Agents de l’administration et de ne manquer aucun concours.